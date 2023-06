Salesforce et Google annoncent un partenariat stratégique visant à exploiter le potentiel de l'IA, des données et du CRM

(Boursier.com) — Salesforce et Google Cloud, annoncent un partenariat stratégique élargi permettant aux entreprises de tirer pleinement parti des données et de l'intelligence artificielle pour concevoir des expériences clients plus personnalisées ; pour mieux comprendre les comportements client ; et pour mener des campagnes plus efficaces et à moindre coût dans les domaines du marketing, des ventes, du service client et du e-commerce

Ces deux nouvelles innovations liées aux données et à l'IA permettent un partage de données en temps réel avec des capacités d'IA prédictive et générative améliorées. Les entreprises utilisent ainsi leurs données et leurs modèles d'IA personnalisés pour mieux anticiper les besoins des clients et réduire les coûts, les risques et la complexité liés à la synchronisation des données entre les plateformes.

Alors que 80% des chefs d'entreprise affirment que les données sont essentielles à la prise de décision au sein de leur organisation, 41% d'entre eux estiment que leurs données sont trop complexes et inaccessibles pour être utiles.

Ces nouvelles intégrations entre Salesforce et Google Cloud répondent aux problèmes d'accès et d'interprétation des données. En permettant aux entreprises d'exploiter leurs données pour en extraire des informations qualifiées grâce à l'intelligence artificielle dans l'ensemble de leurs activités, elles peuvent générer de meilleures expériences clients.