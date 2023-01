Salesforce : Elliott prend une participation de plusieurs milliards de dollars

(Boursier.com) — Le fonds activiste Elliott Management aurait réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la firme de logiciels cloud Salesforce, selon le Wall Street Journal et l'agence Reuters. "Nous sommes impatients de travailler de manière constructive avec Salesforce pour réaliser la valeur qui convient à une entreprise de sa stature", a déclaré à Reuters Jesse Cohn, directeur associé chez Elliott, qui a déjà siégé aux conseils de Twitter et d'eBay. Cohn indique qu'il a "un profond respect" pour Marc Benioff, fondateur de Salesforce, et ce qu'il a construit. Rappelons que le co-CEO de Benioff, Bret Taylor, devrait partir ce mois-ci, laissant Benioff comme seul DG de Salesforce. Elliott a réalisé de nombreux investissements axés sur la technologie. Le fonds a récemment remporté un siège au conseil d'administration de Pinterest.

Plus tôt cette année, Salesforce a annoncé son intention de supprimer 10% de ses effectifs et de fermer certains bureaux, après avoir embauché de manière excessive durant la pandémie.

En octobre, un autre investisseur activiste, Starboard, avait déclaré avoir pris une participation dans Salesforce, estimant le dossier décoté en raison d'un "mélange de croissance et de rentabilité inférieures à la moyenne".