Salesforce double son investissement dans l'IA générative et dévoile une étude qui confirme l'engouement pour ce marché

(Boursier.com) — Salesforce , le leader mondial des solutions de gestion de la relation client, annonce injecter 250 millions de dollars supplémentaires à son fonds d'investissement dédié à l'IA générative (Generative AI Fund). Désormais doté de 500 millions de dollars, le fonds piloté par Salesforce Ventures (filiale de capital risque de Salesforce), poursuit ses investissements dans des start-ups du secteur de l'intelligence artificielle à l'image de Cohere ou Anthropic.

Parallèlement, Salesforce dévoile les résultats d'une étude sur l'IA générative menée auprès de 4.000 salariés. Malgré les risques posés par l'IA générative quant à la sécurité des données des entreprises, les salariés interrogés restent enthousiastes quant à l'utilisation de la technologie au quotidien.

Fonds d'investissement dédié à l'IA générative : Salesforce Ventures double sa participation

Salesforce Ventures porte la dotation de son fonds d'investissement '"Generative AI" à 500 millions de dollars. Cette annonce témoigne de l'engagement de Salesforce pour renforcer l'écosystème des start-ups du secteur de l'intelligence artificielle, ainsi que pour encourager le développement d'une IA générative responsable.

Salesforce Ventures annonce également avoir investi dans Humane et Tribble, élargissant ainsi l'écosystème de start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle soutenues et financées.

"Nous constatons déjà à quel point l'IA change nos méthodes de travail et nous sommes heureux d'accélérer cette dynamique positive avec notre fonds dédié à l'IA générative", explique Paul Drews, Managing Partner de Salesforce Ventures. "L'expansion de notre fonds nous permettra de travailler avec encore plus d'entrepreneurs pour accélérer le développement de solutions d'IA révolutionnaires pour les entreprises. Nous sommes ravis de soutenir cette nouvelle génération de dirigeants innovants."

Avec Hearth, You.com et plus récemment Anthropic et Cohere, le fonds Generative AI a d'ores et déjà investi dans plusieurs entreprises de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des investissements qui s'expliquent par l'engouement constaté sur ce marché, dans une récente étude de Salesforce.