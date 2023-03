Salesforce dopé par l'intelligence artificielle

(Boursier.com) — Salesforce .com gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient d'annoncer un partenariat avec OpenAI (ChatGPT) et d'autres firmes dans l'IA générative. La firme de San Francisco va ajouter ChatGPT à son logiciel collaboratif Slack dans le cadre du partenariat OpenAI. Plus généralement, Salesforce va ajouter de l'intelligence artificielle générative à ses logiciels d'entreprise. Le groupe de San Francisco explique que sa technologie "EinsteinGPT" combinera son IA propriétaire et celles d'autres partenaires, y compris OpenAI, pour aider les entreprises clientes à générer des brouillons d'e-mails, des informations sur les comptes clients et du code informatique. ChatGPT s'intégrerait également à Slack pour aider les utilisateurs à résumer les fils de conversation et à gérer d'autres requêtes, selon les annonces du jour. Ce mouvement reflète la course effrénée actuelle dans l'IA générative, qui peut créer de nouveaux textes, images et autres contenus.