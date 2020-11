Salesforce devrait officialiser son offre sur Slack Technologies mardi soir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Encore une grosse opération de M&A en vue à Wall Street. Salesforce devrait en effet s'offrir Slack Technologies dans les prochaines heures. D'après David Faber de 'CNBC', toujours très bien informé, le spécialiste américain de la gestion de la relation client (CRM) annoncera le rachat de l'ex-licorne mardi soir après la clôture de Wall Street. L'action de la plateforme de travail collaboratif s'est envolée depuis le début de la crise sanitaire grâce à l'essor du télétravail à travers la planète. Elle a encore accéléré la semaine passée après que le 'Wall Street Journal' eut révélé des négociations entre les deux parties.

Un rachat de Slack serait pour Salesforce une occasion d'entrer en concurrence frontale avec le géant Microsoft et sa plateforme collaborative Teams, qui domine le marché. Un rapprochement Salesforce-Slack mettrait aussi la pression sur Zoom Video Communications, dont le cours de Bourse a flambé depuis la crise du Covid-19 grâce à ses solutions de téléconférences.

Le rachat de Slack, qui devrait être l'un des plus importants de l'histoire du secteur, devrait se faire à un prix supérieur à 40 dollars par action et la transaction serait financée en numéraire et en actions. Slack, qui aurait déjà été approché par Salesforce dans le passé, mais aussi par Microsoft, bondit de 6% en début de séance à Wall Street. De quoi porter sa capitalisation boursière à près de 25 Mds$.