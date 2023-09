Salesforce dévoile les nouvelles fonctionnalités de Net Zero Cloud basées sur l'IA Einstein

(Boursier.com) — À l'occasion de Dreamforce 2023, Salesforce, le leader du CRM renforcé par l'intelligence artificielle, dévoile les nouvelles fonctionnalités de Net Zero Cloud basées sur l'IA Einstein. Ces innovations simplifieront la production des rapports ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) des entreprises, à l'heure où celles-ci doivent faire face à un contexte réglementaire en rapide évolution.

À partir de 2024, près de 50.000 entreprises dans le monde — dont un bon nombre de grandes multinationales basées aux États-Unis — devront entrer en conformité avec la Directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD). Il leur faudra, entre autres, divulguer les risques financiers auxquelles elles sont exposées à cause du dérèglement climatique, leur impact sur la société, ainsi que leurs émissions Scope 3 (celles générées par leur chaîne d'approvisionnement).

Salesforce complète son offre Net Zero Cloud avec deux outils supplémentaires CSRD Report Builder et Materiality Assessment. Le premier automatise la création de rapports CSRD, tandis que Materiality Assessment aide les organisations à déterminer les enjeux matériels, aussi bien pour l'entreprise que pour la société au sens large, soit la notion de "double matérialité", qui doit être évaluée selon les exigences de la CSRD.

"La transparence intentionnelle des entreprises profite à tous. Pourtant, les organisations peuvent être perdues dans cette jungle mondiale de cadres réglementaires", a déclaré Ari Alexander, Vice-Président et directeur général de Net Zero Cloud chez Salesforce. "Suite à l'intégration de la solution d'IA Einstein à Net Zero Cloud, le processus de divulgation de données ESG est simplifié, et représente ainsi une solution précieuse que n'importe quelle entreprise pourra utiliser pour atteindre la neutralité carbone."