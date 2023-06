Salesforce dévoile AI Cloud

(Boursier.com) — Salesforce vient de dévoiler AI Cloud, la solution la plus rapide à mettre en oeuvre et la plus fiable pour les entreprises qui veulent doper leurs expériences clients et leur productivité grâce à une IA générative adaptée à leurs besoins. AI Cloud est une suite de services optimisés pour tous les processus et applications.

Par ailleurs, l'intégration d'Einstein GPT Trust Layer avec AI Cloud offre aux clients la possibilité de profiter de l'ensemble des avantages liés à l'adoption d'une IA générative, tout en respectant leurs exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Avec cette combinaison unique de services et de fonctionnalités sécurisées, Salesforce conforte son statut de leader du CRM dopé à l'intelligence artificielle.