Salesforce descend de son nuage à Wall Street, malgré l'IA

(Boursier.com) — Salesforce , l'éditeur software californien connu pour ses solutions CRM, décrochait de 5,8% après bourse à Wall Street hier soir, après un bond de 66% depuis le début de l'année. Salesforce a livré une guidance matérialisant un ralentissement de croissance des ventes, le groupe privilégiant la rentabilité. Pour le premier trimestre fiscal clos fin avril, Salesforce a affiché des revenus de 8,25 milliards de dollars, en croissance de 11% en glissement annuel, contre 8,2 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,69$, contre 1,61$ de consensus. La marge opérationnelle a été de 27,6%.

Pour le trimestre entamé, clos en juillet, Salesforce se montre prudent et table sur une croissance de l'activité de 10% à 8,52 milliards de dollars environ, ce qui ressort en ligne avec les attentes du consensus, mais montre un léger ralentissement. Il n'en fallait pas plus pour provoquer des prises de bénéfices à Wall Street, après la très belle performance boursière des derniers mois. Le management souligne pourtant que Salesforce accélère sa transformation et sa stratégie de croissance rentable. La société se concentre sur les mesures de productivité des employés, y compris les règles de retour au bureau. La directrice financière Amy Weaver a déclaré que Salesforce compensait la dilution de la rémunération à base d'actions par des rachats d'actions. Salesforce a intégré par ailleurs des fonctionnalités d'IA dans ses programmes de ventes, marketing et de communication sur le lieu de travail. Il a également lancé un fonds de capital-risque de 250 millions de dollars pour les startups d'IA générative. "Il n'y a qu'une seule chose dont les clients veulent parler et c'est l'intelligence artificielle - et plus particulièrement l'IA générative", a relevé le directeur général Marc Benioff. Salesforce travaille donc à intégrer ses outils génératifs et d'intégration de données dans tous ses produits...

Quoi qu'il en soit, la société a confirmé ses prévisions pour l'exercice, selon lesquelles les revenus augmenteraient de 10% pour atteindre environ 34,6 milliards de dollars, soit son taux d'expansion le plus lent jamais enregistré, ce qui ne 'price' donc pas un impact majeur de l'IA.