Salesforce : des prévisions prudentes

(Boursier.com) — Salesforce .com, fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande, a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes hier soir à Wall Street, mais aussi des perspectives plus prudentes qu'attendu. Pour son quatrième trimestre, le groupe de Marc Benioff a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,29$ contre 2,27$ de consensus, tandis que ses revenus ont totalisé 9,29 milliards de dollars (+11%) contre 9,22 milliards de consensus. Les prévisions de bénéfice ajusté par action pour le premier trimestre fiscal juste entamé et l'exercice 2025 sont meilleures que prévu, mais la guidance de revenus déçoit quelque peu. Salesforce a par ailleurs annoncé hier soir qu'il allait commencer à payer un dividende trimestriel de 40 cents par titre.

Sur l'exercice clos en janvier 2025, le groupe s'attend à des revenus de 38 milliards de dollars, en augmentation de 9%, à comparer à un consensus de 38,6 milliards. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 9,68 et 9,76$ sur la période, contre 9,63$ de consensus. La marge opérationnelle ajustée est estimée à 32,5% sur l'exercice entamé, contre 31,4% de consensus et 31,4% également au dernier trimestre fiscal 2024. Le groupe a fortement réduit ses effectifs, ce qui explique cette bonne tenue des marges malgré les investissements dans l'intelligence artificielle.