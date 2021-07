Salesforce.com boucle le rachat de Slack pour 27,7 milliards de dollars

(Boursier.com) — Salesforce , le spécialiste des technologies de gestion de la relation client (CRM), a finalisé ce mercredi l'acquisition du spécialiste des solutions de télétravail collaboratif Slack Technologies. L'offre du groupe américain en numéraire et en actions valorisait Slack à 27,7 milliards de dollars. Les actionnaires de Slack recevront 26,79$ en cash et 0,0776 action Salesforce pour chaque titre Slack. "Ensemble, nous définirons le futur du logiciel d'entreprise", ajoute le directeur général de Salesforce, Marc Benioff. Stewart Butterfield, cofondateur et CEO de Slack, poursuivra à la tête de la compagnie. Il juge que l'accord constitue une opportunité unique de repenser la manière dont nous travaillons.