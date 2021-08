Salesforce.com : aucun nuage à l'horizon ?

(Boursier.com) — Salesforce .com a dépassé les attentes au deuxième trimestre et rehaussé encore ses prévisions financières. Le géant des solutions 'cloud', qui vient de boucler le rachat de Slack Technologies, a réalisé au T2 fiscal un bénéfice net de 535 millions de dollars soit 56 cents par titre, contre 2,63 milliards de dollars un an avant - période sur laquelle un bénéfice fiscal de 2 Mds$ avant été enregistré. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,48$, contre 1,44$ sur la période comparable de l'an dernier et 92 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 6,34 milliards de dollars, pour la première fois supérieurs aux 6 Mds$, contre 5,15 milliards un an plus tôt et 6,24 milliards de consensus. Marc Benioff, CEO du groupe, se réjouit du rythme de croissance de plus de 20% sur les cinq derniers trimestres et de la marge opérationnelle supérieure à 20% sur trois des cinq derniers trimestres.

Sur le troisième trimestre, le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 91 et 92 cents, pour des revenus allant de 6,78 à 6,79 milliards. Cette guidance dépasse les attentes. Le bpa ajusté de l'exercice est attendu entre 4,36 et 4,38$, pour des revenus allant de 26,2 à 26,3 milliards de dollars. Le groupe envisageait auparavant des revenus de 25,9-26 Mds$ et un bpa ajusté allant de 3,79 à 3,81$.