Salesforce.com au sommet après de solides résultats

(Boursier.com) — Salesforce .com rassure, le titre bondit sur de nouveaux sommets. Le premier fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande a dévoilé des comptes et des prévisions supérieurs aux attentes hier soir à Wall Street. De quoi provoquer une hausse de plus de 5% de l'action en post-séance. La firme de San Francisco a dégagé sur son deuxième trimestre fiscal un bpa ajusté de 2,12$ contre 1,90$ attendu pour des revenus en hausse de 11% à 8,60 Mds$. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 31,6% contre 28,2% de consensus et le free cash-flow a atteint 630 M$ contre 445,1 M$ anticipés par les analystes. Le géant du logiciel bénéficie des progrès dans sa campagne de réduction des coûts et a apaisé certaines inquiétudes concernant un ralentissement des ventes.

En outre, la société a relevé ses prévisions de revenus pour 2024 de 34,7 à 34,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 34,5 à 34,7 Mds$, et sa marge opérationnelle ajustée de 28% à 30%, "sur la base de nos performances et de ce que nous prévoyons au cours du second semestre".

Salesforce essaye de stimuler la demande pour ses produits en intégrant l'intelligence artificielle dans ses offres telles que Slack et en lançant un produit d'IA générative appelé Einstein GPT pour les vendeurs, les agents du support client et les spécialistes du marketing. "Nous menons nos clients dans la nouvelle ère de l'IA", a déclaré le directeur général Marc Benioff.

Les résultats devraient alimenter l'optimisme quant à une reprise des dépenses technologiques au second semestre 2023, après que les bénéfices des principaux acteurs de l'informatique dématérialisée, notamment Amazon.com et Google, propriété d'Alphabet, ont suggéré que le ralentissement était sur le point de se terminer. Les analystes sont également optimistes quant à l'impulsion donnée par la première hausse de prix de l'entreprise en sept ans, qui a augmenté les prix de ses principales offres de 9% en moyenne à partir du mois d'août.