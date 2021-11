Salesforce bat le consensus, mais les prévisions déçoivent un peu

(Boursier.com) — Salesforce , le leader mondial des logiciels de gestion de la relation client (CRM) a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices supérieurs aux attentes des marchés pour son 3e trimestre fiscal, mais a déçu sur ses prévisions. Le titre Salesforce a réagi en chutant de 6% dans les cotations électroniques après la clôture.

Le 3e trimestre fiscal (le premier qui intègre totalement l'achat de Slack), s'est soldé par un profit de 468 millions de dollars (47 cents par action) pour des ventes de 6,86 milliards de dollars, en hausse de 26% par rapport à la même période de 2020. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur des ventes de 6,8 Mds$.

Après ajustements, le bénéfice net par action ressort à 1,27$ contre 1,72$ en 2020, mais bien supérieur au 0,92$ attendu par FactSet.

Pour son 4e trimestre fiscal, Salesforce prévoit un bpa ajusté de 72 à 73 cents et des ventes de 7,22 à 7,23 Mds$. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bpa supérieur, à 82 cents, et à des ventes de 7,24 Mds$.

Trimestre solide pour Slack

Par ailleurs, Salesforce a indiqué avoir promu Bret Taylor (l'actuel COO du groupe) au poste de co-directeur général, aux côtés de Marc Benioff, qui a co-fondé la société en 1999. Taylor avait intégré le groupe en 2016 via le rachat de sa start-up Quip, et a joué un rôle moteur dans le récent rachat de Slack, spécialiste des solutions de télétravail collaboratif.

Salesforce a finalisé en juillet l'acquisition de Slack, qui avait dans un premier temps laissé les marchés dubitatifs en raison de son coût élevé, et du risque pris dans cette diversification dans les services de travail collaboratif, dont Microsoft est le poids lourd avec sa solution Microsoft Teams. Salesforce n'a pas pas détaillé les résultats de de Slack mais la CFO Amy Weaver a indiqué que la filiale avait connu "un nouveau trimestre solide et nous sommes satisfaits de la présence de Slack dans nos plus gros contrats".

Le titre Salesforce, qui a été inclus en août dernier dans l'indice phare Dow Jones a atteint des sommets historiques début novembre, à près de 310$, avant de subir une correction. Il a clôturé mardi à 284,96$ en baisse de 3,9%.