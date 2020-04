Saint-Jean Groupe : situation tendue; renonce au dividende !

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de l'ex Sabeton ressort à 81,5 ME et le bénéfice après impôt à 3,87 ME revenant intégralement au groupe.

Cette progression est due plus particulièrement à la croissance des ventes de l'activité traiteur de Saint Jean et des pâtes farcies à la marque Saint Jean à la suite du lancement de la nouvelle gamme de produits aux oeufs frais de poules élevées en plein air, l'évolution du chiffre d'affaires de la nouvelle marque de produits biologiques, " Comptoir du Pastier " vendue dans les réseaux spécialisés Bio.

La société a acheté, fin mars, la totalité du capital de la société Deroux Frères, société implantée dans la Drôme, qui exerce une activité de production, de casserie, d'achat et de vente d'oeufs. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 ME en 2019.

Saint-Jean espère pouvoir continuer la construction de l'extension de l'usine de Romans, en commençant par la base logistique et la nouvelle usine de pâtes fraîches, investira dans le développement de sa marque Saint-Jean en augmentant, au niveau national, ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net;

Le groupe reste vigilant à l'évolution de la situation créée par l'épidémie du Covid-19 et constate une hausse très forte de l'absentéisme ayant un impact sur les capacités de production, une baisse très importante de l'activité restauration, qui a représenté 25 % du chiffre d'affaires en 2019, des ruptures ponctuelles d'approvisionnement en matières premières, emballages, pièces détachées, machines de productions avec pour conséquence l'arrêt de certaines lignes et de certaines fabrications, et le report de certains investissements. Saint-Jean déplore aussi des difficultés sur le transport des matières premières et la livraison de certains produits, et de nombreuses demandes de report de règlements clients avec sans doute une hausse probable des incidents de paiement pour la clientèle restauration.

D'ores et déjà des mesures de chômage partiel ont été prises pour certains services.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé, compte tenu de la crise actuelle du Covid-19, de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.