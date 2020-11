Saint Jean Groupe : relative stabilité des comptes sur 9 mois

(Boursier.com) — Du 1er janvier au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Saint Jean Groupe, principalement constitué du chiffre d'affaires de Saint Jean et de ses filiales, s'est élevé à 64,29 millions d'euros (59,19 ME au 30 septembre 2019), soit une progression de +8,61%, principalement due à l'intégration au 1er avril 2020 du chiffre d'affaires réalisé par la société Deroux Frères.

A périmètre constant, la hausse du chiffre d'affaires est de +1,76%.

Après un bon premier trimestre 2020, la croissance de nos ventes s'est tassée sous l'effet de la crise de la Covid-19. L'activité restauration est particulièrement impactée alors que nos ventes en grande distribution et celles de produits biologiques restent dynamiques. Au niveau de nos marchés pâtes fraîches, ravioles, quenelles et produits traiteurs, l'ensemble de ceux-ci sont impactés par les conséquences de cette crise , explique le groupe.

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact défavorable sur les niveaux d'activité et de rentabilité du groupe sans toutefois remettre en cause le principe de continuité d'exploitation et la valeur d'utilité des actifs du groupe.

La trésorerie de Saint Jean Groupe au 30 septembre 2020 est sensiblement équivalente à celle du 31 décembre 2019.

Perspectives 2020

La société Saint Jean continue la construction de l'extension de l'usine de Romans, en commençant par la base logistique et la nouvelle usine de pâtes fraîches. Elle investit dans le développement de sa marque Saint Jean en augmentant ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net. Elle répond aux attentes de sa clientèle restauration en étant au plus près de leurs attentes dans cette période difficile.

La Cie Agricole de la Crau poursuit, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne.

Plus généralement, la société recherche des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.