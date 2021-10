Saint Jean Groupe publie un CA de 69,1 ME au 30 septembre, en hausse de 7,48%

(Boursier.com) — Du 1er janvier au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Saint Jean Groupe, principalement constitué du chiffre d'affaires de SAINT JEAN et de DEROUX FRERES, s'est élevé à 69,1 ME, contre 64,29 ME au 30 septembre 2020, soit une progression de 7,48%.

Cette hausse est principalement due à l'intégration au 1er avril 2020 du chiffre d'affaires réalisé par la société DEROUX FRERES. A périmètre constant, la hausse du chiffre d'affaires est de 4,63%.

Au cours de ce trimestre, les ventes de pâtes simples, gnocchis, quenelles et ravioles ont été particulièrement dynamiques. L'activité restauration se redresse, particulièrement sur ce dernier trimestre, où nos ventes dépassent celles enregistrées sur le 3ème trimestre 2019, avant la crise de la Covid-19.

La trésorerie de Saint Jean Groupe au 30 septembre 2021 est sensiblement équivalente à celle du 31 décembre 2020.

Impact de la crise de la Covid-19 : La pandémie continue à avoir un impact défavorable sur les niveaux d'activité et de rentabilité du groupe.

Evènements postérieurs au 30 septembre 2021 : La Compagnie Agricole de la Crau, filiale à 100% de la société Saint Jean Groupe, a cédé, en date du 14 octobre 2021, environ un hectare de terrain sur les 6,5 hectares dont elle restait propriétaire sur le domaine de la Peronne à Miramas, moyennant le prix avant impôts, honoraires et frais de 300 KE HT.