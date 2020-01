Saint Jean Groupe : progression du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de SAINT JEAN GROUPE, principalement constitué du chiffre d'affaires de sa filiale SAINT JEAN, s'est élevé à 82 ME. Il était de 74,7 ME au 31 décembre 2018, soit une progression de 9,83%.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires de SAINT JEAN GROUPE s'est élevé à 848 KE. Il était de 783 KE au 31 décembre 2018.

Au cours du 4ème trimestre 2019, la croissance des ventes de SAINT JEAN s'est poursuivie et a été particulièrement forte et dynamique pour l'activité traiteur. Par ailleurs, la vente des pâtes farcies à la marque SAINT JEAN s'est accélérée à la suite du lancement de la nouvelle gamme de produits aux oeufs frais de poules élevées en plein air.

La nouvelle marque de produits biologiques, "Comptoir du Pastier" vendue dans les réseaux spécialisés Bio, a contribué fortement à l'évolution du chiffre d'affaires.

L'exportation a connu une croissance en 2019 à la suite du démarrage des ventes en Allemagne et en Chine.

Perspectives 2020

1/ La société SAINT JEAN :

démarrera la construction de l'extension de l'usine de Romans, en commençant par la base logistique et sa nouvelle usine de pâtes fraîches,

investira dans le développement de sa marque SAINT JEAN en augmentant, au niveau national, ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net, et poursuivra son partenariat avec le club de football l'Olympique Lyonnais,

intensifiera ses efforts commerciaux au niveau de l'activité restauration en renforçant son équipe commerciale et sa présence sur les salons professionnels,

continuera à développer ses activités à l'export, notamment en Allemagne et en Chine.

2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne.

3/ Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.