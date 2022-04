Saint Jean Groupe : progression des comptes

(Boursier.com) — Saint Jean Groupe publie ses comptes 2021. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 95 ME, en hausse de 6,5% par rapport à l'année 2020. L'évolution du chiffre d'affaires consolidé, à périmètre constant, compte tenu de l'intégration de la société Deroux Frères au 1er avril 2020, s'élève à 4,4%. Le bénéfice net consolidé, après impôt, s'établit à 1,9 ME. Le résultat opérationnel se situe à 2,46 ME contre 1,49 ME un an avant.

La trésorerie au 31 mars 2022 est sensiblement équivalente à celle du 31 décembre 2021. Le groupe n'a pas fait appel à un Prêt Garanti par l'État. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 0,10 euro par action au titre de l'exercice 2021.

En 2022, la société poursuivra la réalisation du programme d'extension de l'usine de Romans, investira dans le développement de la marque Saint Jean en accentuant les investissements publicitaires télévisuels et sur le net, renouvellera dès avril 2022 sa gamme de pâtes farcies grâce au lancement d'un nouvel emballage plus écologique et de deux nouvelles recettes de ravioli, et lancera une nouvelle gamme de trois soufflettes. Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

La Cie Agricole de la Crau poursuivra, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne. Elle devrait être absorbée, en 2022, par voie de fusion simplifiée par Saint Jean Groupe.

Le groupe et ses filiales restent particulièrement vigilants face à l'évolution de la situation en Ukraine, bien qu'il soit difficile à ce stade d'évaluer son impact, notamment sur le prix et la disponibilité des matières premières.