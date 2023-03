Saint Jean Groupe : Le résultat net consolidé, après impôt, reste positif et s'établit à 597 KE

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de SAINT JEAN GROUPE, réuni le 30 mars 2023, a arrêté les comptes de l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires consolidé, principalement constitué de celui de ses filiales SAINT JEAN et DEROUX FRERES, ressort à 104,5 ME, en hausse de 9,92% par rapport à l'année 2021. Il passe pour la première fois la barre des 100 ME.

Le chiffre d'affaires de SAINT JEAN, net des coopérations commerciales et des actions promotionnelles, progresse de 8,56% par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires de la société DEROUX FRERES a progressé de 22,58% et de 24,43% en excluant les ventes réalisées avec la société SAINT JEAN.

Le résultat net consolidé, après impôt, reste positif et s'établit à 597 KE, contre 1.904 KE en 2021, malgré la hausse des matières premières et de l'énergie.

La marque SAINT JEAN pour le grand public et la marque ROYANS, dédiée principalement aux professionnels de la restauration, ont progressé respectivement de 5,7% et de 19%. La marque COMPTOIR DU PASTIER, pour les surfaces spécialisées en Bio, a vu ses ventes légèrement baisser de 0,7% dans un marché bio en décroissance de 11% environ. Globalement, ces trois marques nationales représentent 60,9% du chiffre d'affaires 2022 de SAINT JEAN.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 0,10 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Perspectives 2023

La société SAINT JEAN installera les lignes de pâtes fraîches dans la nouvelle usine de Romans, intégrera les préparations de commandes des sites distants sur le site de Romans et initialisera, en fin d'année, la construction de son nouveau siège social.

La société lancera, dès avril 2023, une nouvelle gamme de gnocchis à la véritable pomme de terre et une gamme de crozets frais. Elle continuera, à moyen terme, ses efforts pour développer chacune de ses activités de ravioles, pâtes fraîches, quenelles et produits traiteurs et accroître la part de marché de ses marques propres dans son chiffre d'affaires global.

La société répondra au plus près des attentes de ses clients en accroissant les effectifs de ses forces commerciales en grande distribution et en restauration, améliorera ses emballages pour les rendre plus vertueux et écologiques. Elle investira dans le développement de la marque SAINT JEAN en accentuant ses investissements publicitaires, particulièrement sur les réseaux sociaux.

SAINT JEAN GROUPE poursuivra, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde du terrain du domaine de la Peronne.

Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire en France comme à l'étranger.

Les comptes seront, au plus tard le 28 avril 2023, publiés en intégralité sur le site internet : www.saint-jean-groupe.fr.

L'Assemblée Générale sera convoquée le 22 juin 2023 à 10h30 ; les documents préparatoires seront disponibles à compter du 1er juin 2023 sur le site internet : www.saint-jean-groupe.fr.