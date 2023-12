Saint Jean Groupe : Eximium a soldé ses positions

(Boursier.com) — Saint Jean Groupe informe que l'actionnaire Eximium a cédé, en dates des 12 et 14 décembre, un bloc d'actions de Saint Jean Groupe représentant plus de 5% du capital et des droits de vote.

A l'issue de cette opération, Eximium ne détient plus d'action de la société Saint Jean Groupe.

Laurent Deltour a franchi à la hausse le seuil de 10% du capital de Saint Jean Groupe.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 22 juin, Saint Jean Groupe a acquis hors marché, un bloc de 114.400 actions de la société. Cette acquisition a été réalisée au titre du plan d'annulation d'actions.