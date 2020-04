Saint Jean Groupe : cession de bloc au programme

(Boursier.com) — Saint Jean Groupe informe que l'actionnaire First Eagle Investment Management, LCC (FEIM) a cédé, le 15 avril 2020, un bloc d'actions de la société représentant 6,11% du capital et 3,56% des droits de vote de la société Saint Jean Groupe. A l'issue de cette opération, FEIM détient moins de 5% du capital et des droits de vote de la société Saint Jean Groupe. Monsieur Laurent Deltour, administrateur de la société, a acheté, le 15 avril 2020, 169.500 actions Saint Jean Groupe. A l'issue de cette opération, Laurent Deltour a déclaré avoir franchi le seuil de 5% du capital de la société Saint Jean Groupe. M. Guillaume Blanloeil, administrateur de la société et Président de Saint Jean, a acheté, le 15 avril, 32.000 actions Saint Jean Groupe.