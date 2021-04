Saint Jean Groupe : CA trimestriel en progression à 24,47 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Du 1er janvier au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Saint Jean Groupe, principalement constitué du chiffre d'affaires de SAINT JEAN et de DEROUX FRERES, s'est élevé à 24,47 ME, contre 22,25 ME au 31 mars 2021, en progression de 9,98%.

Cette hausse est principalement due à l'intégration au 1er avril 2020 du chiffre d'affaires réalisé par la société DEROUX FRERES. A périmètre constant, la hausse du chiffre d'affaires est de 1,76%.

Au cours de ce trimestre, les ventes de quenelles ont été dynamiques progressant de 8,2%, notamment grâce au lancement des nouvelles gammes. Les ventes de pâtes et de produits traiteurs ont légèrement progressé. En revanche les ventes de ravioles sont en baisse car impactées par le maintien de la fermeture des restaurants.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 de la société DEROUX FRERES a progressé de 27,3% par rapport au 31 mars 2020 et de 6,8% en excluant les ventes réalisées avec la société SAINT JEAN.

La trésorerie au 31 mars 2021 était sensiblement équivalente à celle du 31 décembre 2020.

Impact de la crise de la Covid-19 :

La pandémie de la Covid-19 continue à avoir un impact défavorable sur les niveaux d'activité et de rentabilité du groupe.