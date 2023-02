Saint Jean Groupe : CA en progression de 10%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé annuel 2022 de SAINT JEAN GROUPE, principalement constitué du chiffre d'affaires de SAINT JEAN et de DEROUX FRERES, s'est élevé à 104,7 ME contre 95,2 ME en 2021, en progression de 10%.

Le chiffre d'affaires de la société DEROUX FRERES a progressé de 22,58% par rapport à 2021 et de 24,43% en excluant les ventes réalisées avec la société SAINT JEAN. Le chiffre d'affaires de SAINT JEAN a progressé de 8,56% par rapport à 2021.

L'activité de SAINT JEAN en 2022 a été impactée par la forte inflation constatée sur les matières premières, les emballages, les coûts énergétiques et de transport.

En grande distribution, l'accélération de l'inflation a induit une baisse des volumes vendus qui s'est accélérée sur la fin d'année et a atteint 5% par rapport à 2021.

Le marché du bio est en recul de 11,7% sur 2022. Néanmoins, sur ce marché stratégique pour SAINT JEAN, la performance globale a été meilleure que celle du marché grâce à l'engagement régulier de SAINT JEAN dans le bio depuis 1993.

L'activité restauration a poursuivi sa croissance après deux années de crise Covid-19 et la fin des restrictions sanitaires.