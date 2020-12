Saint Jean Groupe : augmente à 70 ME ses investissements à Romans-sur-Isère

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Saint Jean Groupe, réuni le 16 décembre, a décidé de porter le montant de l'investissement relatif au projet d'extension du site de Romans-sur-Isère, initialement prévu à 48 millions d'euros, à 70 ME. Ce montant ne tient pas compte de la perception de certificats d'économies d'énergie (C2E) et d'éventuelles subventions.

Ces investissements complémentaires répondent à des contraintes techniques et organisationnelles qui se traduisent, notamment, par :

- la construction de surfaces complémentaires au titre des espaces logistiques et

des locaux techniques,

- l'optimisation de la puissance de l'équipement froid installé et la mise à niveau des équipements froids à l'échelle de l'ensemble du site de Romans.

Par ailleurs, ce budget intègre l'acquisition de nouveaux matériels de production afin d'optimiser la croissance des capacités de production.

L'extension du site sera réalisée entre 2020 et 2023, les premiers travaux ayant démarré à l'été 2020.

Etalement des investissements

Cependant, le Conseil d'Administration envisage la possibilité d'un étalement sur plusieurs années de certains investissements si les perspectives économiques n'étaient pas bonnes.

Malgré une baisse importante des ventes destinées à la RHF, le chiffre d'affaires 2020 du pôle agroalimentaire de Saint Jean Groupe, à périmètre constant, devrait connaître une progression par rapport à 2019 de l'ordre de 2%. Concernant Deroux Frères, acquise au 1er avril 2020, la progression devrait se situer aux environs de 10%.