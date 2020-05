Saint Jean Groupe : 1er trimestre soutenu par les pâtes farcies

Saint Jean Groupe : 1er trimestre soutenu par les pâtes farcies









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Du 1er janvier au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Saint Jean Groupe, principalement constitué du chiffre d'affaires de sa filiale Saint Jean, s'est élevé à 22,25 ME contre 20,83 ME au 31 mars 2019, soit une progression de 6,8%. Au cours de ce trimestre, les ventes de pâtes farcies, portées par le dynamisme de la nouvelle gamme lancée en septembre 2019, ont tiré les ventes de Saint Jean vers le haut. Les ventes de produits traiteurs ont été soutenues. Les ventes de produits biologiques ont également fortement contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires, notamment sous la marque 'Comptoir du Pastier'. L'activité de restauration, en forte progression jusqu'au 12 mars, a subi un important retournement de marché à la suite de la mise en place du confinement.

A ce jour, l'impact de cette crise sur l'activité du groupe est incertain et en constante évolution. Le groupe demeure vigilant face à l'évolution de la situation créée par l'épidémie du Covid-19 et a poursuivi les mesures mises en place.

Le chiffre d'affaires de Saint Jean, du 1er au 30 avril 2020, net de coopération commerciale, est en baisse de 4,5% par rapport avril 2019. Ceci constitue un retournement de tendance par rapport à la progression de l'activité du premier trimestre 2020. De ce fait, il semble peu probable que la hausse d'activité constatée au 1er trimestre se poursuive au deuxième trimestre.

Concernant la Compagnie Agricole de la Crau, la probabilité de pouvoir réaliser les promesses de vente signées en 2019 pour les derniers terrains détenus sur la commune de Miramas est "très faible compte-tenu des difficultés économiques que rencontrent nos partenaires", ajoute le groupe.

En 2020, la société Saint-Jean espère pouvoir continuer la construction de l'extension de l'usine de Romans, en commençant par la base logistique et la nouvelle usine de pâtes fraîches, et investira dans le développement de sa marque Saint Jean en augmentant, au niveau national, ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net. La Cie Agricole de la Crau poursuivra cette année, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne. Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

Dans le contexte d'épidémie, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société se tiendra, exceptionnellement, à huis clos le 11 juin 2020.