Saint Jean Groupe : 1er semestre en croissance

Saint Jean Groupe : 1er semestre en croissance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Saint Jean Groupe réuni le 30 juillet 2020 a arrêté les comptes semestriels 2020. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2020 ressort à 43,1 ME, en hausse de 6% par rapport au premier semestre 2019, principalement due à l'intégration au 1er avril 2020 du chiffre d'affaires réalisé par la société Deroux Frères. A périmètre constant, la hausse du chiffre d'affaires est de 1,3%. Le bénéfice net s'établit à 736 KE en hausse de 11% et à 647 KE à périmètre constant soit une baisse de 2,4%.

La crise sanitaire a eu un impact défavorable sur le niveau d'activité et la rentabilité du groupe au cours du premier semestre 2020. L'ensemble des collaborateurs a repris une activité normale sur les sites et l'équipe dirigeante reste mobilisée sur les mesures nécessaires à la protection des salariés.

En termes de perspectives, la société Saint-Jean continuera la construction de l'extension de l'usine de Romans, en commençant par la base logistique et la nouvelle usine de pâtes fraîches, et investira dans le développement de la marque en augmentant notamment la publicité télévisuelle et sur le net.

La Cie Agricole de la Crau poursuivra dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne.

Plus généralement, la société recherche des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.