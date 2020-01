Saint-Gobain reconnu 'Top Employer Global' pour la 5e année consécutive

Saint-Gobain reconnu 'Top Employer Global' pour la 5e année consécutive









(Boursier.com) — Saint-Gobain a une nouvelle fois obtenu la certification mondiale "Top Employer Global". Le groupe fait partie des 13 entreprises dans le monde à avoir reçu ce label.

Le Top Employers Institute, l'organisme indépendant qui l'attribue, a souligné la thématique de management de la performance de Saint-Gobain via le travail mené sur le 'feedback' et la reconnaissance des collaborateurs. Le Groupe s'est également distingué à travers sa politique d'acquisition des talents par l'attention qu'il porte à l'implication des collaborateurs dans les recrutements et l'utilisation de solutions innovantes telles que la gamification ou la programmatique.

Au total, 35 pays dans lesquels Saint-Gobain est implanté ont été labélisés, soit deux de plus qu'en 2019. Ces deux certifications supplémentaires ont permis au Groupe de recevoir pour la première fois le label local "Top Employer Middle East" en plus du renouvellement de ses certifications "Top Employer Europe", "Top Employer North America", "Top Employer Asia-Pacific" et "Top Employer Latin America".

Rappelons que le Top Employers Institute attribue le label "Top Employer Global" aux entreprises certifiées au moins dans 20 pays et sur plusieurs continents. Plus de 100 questions relatives à 600 pratiques et indicateurs en matière de développement professionnel ont été posées dans chacun des 35 pays certifiés.