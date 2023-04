Saint-Gobain : vive hausse

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Saint-Gobain grimpe de 3% à 50,5 euros. Oddo BHF ('surperformer') pense que la société présente un potentiel de bonne surprise sur l'année et pourquoi pas un relèvement des perspectives bénéficiaires du consensus probablement au premier semestre. Le consensus table sur une baisse de l'EBIT de 13% contre une hausse de 5/10% pour Sika et Holcim. Le broker reste globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et nouvelles cessions emblématiques). A environ 5x la VE/EBITDA 2023e, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs qui cotent entre 15x et 20x, conclut le courtier.

Barclays a de son côté réitéré son conseil 'surpondérer' avec un objectif ajusté de 67 à 68 euros.