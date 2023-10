Saint-Gobain : vif repli, la situation au Brésil en question

(Boursier.com) — Dans un marché baissier ce lundi après-midi, Saint-Gobain creuse ses pertes et cède désormais 4,2% à 55,5 euros, au plus bas depuis juillet. Le géant des matériaux de construction a abaissé son estimation de croissance pour 2023 pour le Brésil, et non pour l'ensemble de la région de l'Amérique latine ou du monde, comme certains investisseurs ont pu le comprendre d'après un article de 'Valor International'. Selon Patricia Marie, porte-parole du groupe français citée par 'Bloomberg', le directeur de la région Amérique latine de Saint-Gobain, Javier Gimeno, faisait référence uniquement au Brésil lorsqu'il a déclaré que les prévisions de croissance avaient été ramenées de 15 à 5%. P.Marie a souligné que l'entreprise était optimiste quant au Brésil pour la fin de l'année et 2024 : "nous avons constaté un rebond des ventes depuis l'été", faisant référence au Brésil.