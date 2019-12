Saint-Gobain : une nouvelle ligne de production de laine à souffler pour Isover à Chemillé

Saint-Gobain : une nouvelle ligne de production de laine à souffler pour Isover à Chemillé









Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint-Gobain inaugure sa nouvelle ligne de production dédiée à la fabrication de laine à souffler dans son usine Isover de Chemillé près d'Angers pour répondre aux besoins croissants du marché de l'isolation. Cette ligne représente une capacité de production annuelle de 30.000 tonnes de laine à souffler, soit 100.000 toits isolés par an.

Installée dans un nouveau bâtiment industriel d'une surface de près de 4.500 mètres carrés, la nouvelle ligne de production de 220 m de long comprend un four électrique qui utilise plus de 40% de verre recyclé pour produire de la laine de verre à souffler.

Cette ligne de production représente un investissement d'environ 35 millions d'euros.

Engagement au Plan de rénovation énergétique

Cette nouvelle ligne Isover entend témoigner de la participation active de Saint-Gobain au Plan de rénovation énergétique des bâtiments et de l'engagement du Groupe en faveur du climat. Elle ligne répond à la demande croissante du marché français pour les solutions d'isolation thermique des combles perdus.

Cette nouvelle ligne de production permet également au Groupe de renforcer sa présence territoriale pour approvisionner le Grand Ouest français plus rapidement en laine de verre et être plus proche de ses clients.

L'usine de Chemillé, la dernière-née des 5 usines de Saint-Gobain Isover en France (Orange, Chalon-sur-Saône, Genouillac et Mably - Isonat), a été inaugurée en 2010. Elle occupe désormais une surface de près de 41.500 m2 et dispose d'une capacité de production annuelle maximale de 100.000 tonnes. Elle emploie désormais 120 personnes. Certifié ISO 14 001 (management environnemental), ISO 50 001 (management de l'énergie) et ISO 9001 (satisfaction client), le site est exemplaire en termes d'économies des ressources.