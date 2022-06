Saint-Gobain : une acquisition saluée par les analystes

(Boursier.com) — Saint -Gobain évolue autour de l'équilibre après avoir annoncé l'acquisition de Kaycan, entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis, pour un montant de 928 millions de dollars. Avant synergies, le prix correspond à un multiple d'environ 11,2x l'EBITDA estimé 2021-20221 de Kaycan de 83 M$.

Plusieurs éléments incitent Oddo BHF ('surperformer') à penser que le marché devrait apprécier cette acquisition, même si elle reste modeste à l'échelle du groupe : des ratios de VE/EBITDA (7,7x) et ROCE (8,7%) tout à fait cohérents avec les précédentes opérations dans le secteur ; des produits "light materials", recyclage compatible et exposés rénovation ; un impact modeste sur le bilan du groupe. Le broker continue à penser que le titre présente toujours une capacité haussière importante : green deal, profil ESG durable, nouvelles cessions emblématiques et nouvelle année record. A près de 5.6x le ratio VE/EBITDA de Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs à près de 15x et 19x. Dans ce contexte et même en cas de récession, l'analyste estime que le titre devrait être à même de surperformer le secteur.

Pour Stifel, cette opération renforce la position de la société en Amérique du Nord, notamment dans le domaine des clins de façade au Canada. D'un point de vue financier, l'opération devrait être judicieuse, notamment en raison des synergies attendues avec l'importante présence de CertainTeed en Amérique du Nord. Il est clair que l'exécution est aussi importante que la création de valeur pour les clients dans le temps. Bien que des risques subsistent en ce qui concerne ces deux aspects, l'action ne tient pas compte des multiples historiques, sans parler du potentiel de réévaluation future, au fur et à mesure que le groupe fera ses preuves, détaille le courtier. A 'conserver' sur SGO, Stifel pense que le groupe ainsi que le secteur restent valorisés de manière attractive. Les investisseurs semblent avoir oublié les mesures de relance à venir en Amérique du Nord et en Europe avant même qu'elles n'aient commencé...

Pour Davy ('surperformance'), l'acquisition de Kaycan renforce la position de Saint-Gobain dans la construction légère et durable en Amérique du Nord. L'accord "filtre bien" car il est relutif sur le BPA dès la première année et a un impact "très limité" sur l'effet de levier.