Saint-Gobain : un peu plus haut

(Boursier.com) — Saint-Gobain progresse encore de 0,5% à 25,35 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que les avis se multiplient sur le dossier avec celui aujourd'hui de JP Morgan qui reste "neutre" sur le dossier, tout en ramenant son objectif de cours de 40 à 27 euros. Jefferies reste aussi à 'conserver' sur la valeur avec un objectif de cours de 23,80 euros. Le titre du numéro un mondial des matériaux de construction avait été soutenu auparavant par Bank of America qui estime que les investisseurs qui cherchent à se positionner en vue d'une reprise de la croissance au second semestre devraient regarder de près les valeurs cycliques... La banque a dressé à ce titre une liste de 12 sociétés dans laquelle se trouvent le groupe verrier, mais également Arkema et Michelin chez les Françaises. Le broker a évoqué pour ces groupes "des modèles d'entreprise de qualité, des perspectives de bénéfices solides et des valorisations attrayantes".

Le groupe bénéficie d'une situation financière très solide et dispose de la trésorerie et des moyens de financement nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie. Au 31 décembre 2019, Saint-Gobain disposait de 5 milliards d'euros de disponibilités et équivalents de trésorerie.

Lors de la présentation de ses résultats 2019, le groupe avait présenté des perspectives pour 2020, sous réserve de l'impact du coronavirus. Compte tenu de la pandémie, la guidance 2020 du groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact.

Le groupe fera un nouveau point à l'occasion de la publication le 23 avril de son chiffre d'affaires du premier trimestre...