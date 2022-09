Saint-Gobain : un broker s'ajuste

(Boursier.com) — Saint -Gobain recule de 2,5% à 40,70 euros ce mercredi, alors que JP Morgan a coupé son objectif de cours sur le groupe verrier de 90 à 70 euros tout en restant à 'surpondérer'. Dans un environnement d'inflation en accélération, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières de près de 3 MdsE en 2022 par rapport à 2021 (2,5 MdsE précédemment). Saint-Gobain rappelle que sa facture énergétique s'est élevée à 1,5 MdE en 2021, soit 3% du chiffre d'affaires du Groupe. Compte tenu de sa proactivité en matière de couvertures des coûts de l'énergie, de l'écart prix-coûts positif au 1er semestre et de l'accélération de l'effet prix à +15,3% au 1er semestre, Saint-Gobain est confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie en 2022.

Sur l'ensemble de l'Europe, le groupe est en train d'actualiser ses schémas logistiques de substitution de fabrication entre pays, et a également mis en place un plan de continuité des opérations pour les principales activités manufacturières qui utilisent du gaz en cas de réduction ponctuelle de l'approvisionnement.

Perspectives affichées

Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par des perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement de l'énergie en Europe, la hausse des taux d'intérêt et la persistance d'une inflation élevée qui font croître les risques de ralentissement dans le marché de la construction neuve, le Groupe devrait continuer à tirer le meilleur parti en 2022 de la bonne dynamique de ses principaux marchés -particulièrement la rénovation en Europe ainsi que la construction dans les Amériques et en Asie- et conforter son très bon niveau de performance opérationnelle grâce à une organisation agile et un modèle optimisé.

Dans ce contexte, Saint-Gobain a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables.

Parmi les autres avis de brokers, Morgan Stanley vise un cours de 75 euros...