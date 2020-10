Saint-Gobain : un analyste revalorise

(Boursier.com) — Saint -Gobain pointe en léger retrait en fin de séance à paris. MainFirst a confirmé son avis 'conserver' sur le titre tout en portant sa cible de 29,5 à 37 euros. Le broker explique que Saint Gobain est passé d'une relative sous-performance de son secteur au début de la crise à l'un des titres les plus performants aujourd'hui. Les bonnes nouvelles concernant les désinvestissements et les plans de relance ont été les principaux moteurs de la hausse, selon le courtier. Compte tenu d'un momentum désormais moins favorable au niveau macro, l'analyste s'attend à ce que l'action abandonne une partie de ses gains d'ici la fin de l'année, avant d'accélérer à nouveau en 2021. Le potentiel haussier par rapport à l'historique et au secteur semble désormais limité, conclut MainFirst.