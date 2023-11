Saint-Gobain : transparent !

(Boursier.com) — Saint-Gobain campe à 51,35 euros ce mercredi, alors que le groupe, à données réelles, a affiché un chiffre d'affaires en repli de 4,9% à 36,5 milliards d'euros à fin septembre, et de -10,5% à 11,6 MdsE sur le 3e trimestre, avec un effet de change de -2,2% sur 9 mois et de -3,9% au 3e trimestre. L'effet périmètre est de -2,7% sur 9 mois et de -3,5% au 3e trimestre.

L'effet périmètre a traduit la poursuite de l'optimisation du profil du Groupe, à la fois en termes de cessions et en termes d'acquisitions, principalement dans la chimie de la construction (GCP Applied Technologies 'GCP', Impac au Mexique, Matchem au Brésil, Best Crete en Malaisie), dans les produits d'extérieur au Canada (Kaycan et Building Products of Canada) et dans l'isolation (UP Twiga en Inde). L'intégration des acquisitions récentes se déroule bien et permet le déploiement avec succès des synergies attendues.

A données comparables, le chiffre d'affaires est ressorti stable en cumul à fin septembre 2023 malgré un repli de 3,1% au 3e trimestre 2023 par rapport au 3e trimestre 2022, compte tenu de la base de comparaison plus élevée en prix avec des hausses proactives réalisées ces dernières années. Dans un environnement moins inflationniste, les prix s'inscrivaient à +5,9% à fin septembre et à +1,9% sur le 3e trimestre, traduisant une stabilité globale en séquentiel depuis le début de l'année, permettant de continuer à générer un écart prix-coûts positif...

Perspectives affichées

D'ores et déjà, Saint-Gobain a procédé au rachat de 540 millions d'euros d'actions et est en avance sur son objectif initial.

Par ailleurs, le groupe a confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation.

Dans un contexte de ralentissement modéré des marchés, Saint-Gobain vise sur l'ensemble de l'année un nouveau record de marge d'exploitation, à 2 chiffres pour la 3e année consécutive. Parmi les derniers avis de brokers, Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 74 à 75 euros et Jefferies reste à l'achat sur Saint-Gobain avec un objectif ajusté à 80,10 euros.