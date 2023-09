Saint-Gobain : tout en transparence !

(Boursier.com) — Saint-Gobain revient en arrière de 1,2% ce mercredi midi, à 56,35 euros, malgré JP Morgan qui a ajusté la mire sur le groupe verrier de 72 à 73 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier. De son côté, la Société Générale conserve le titre, mais avec un objectif de seulement 62 euros. Citigroup avait au contraire relevé son objectif de cours à 72 euros auparavant, le groupe ayant finalisé la cession de l'activité de palissade, barrière et terrasse de CertainTeed aux Etats-Unis ("Fence, Railing and Decking") à Oldcastle APG, une société du groupe CRH. L'activité, qui opère deux sites de production à Buffalo (Etat de New York) et Orem (Utah), a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2022 et emploie environ 210 personnes. Ces cessions s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact".

Parmi les autres avis de brokers, Barclays avait aussi rehaussé sa cible à 82 euros ('surpondérer'), alors que le géant des matériaux de construction a dévoilé fin juillet des résultats semestriels historiques, tout en relevant sa guidance de marge 2023... Le groupe a confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation. Il table désormais sur l'ensemble de l'exercice sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, contre une guidance précédente de 9 à 11%. Au second semestre, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 9% et 11%...