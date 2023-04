Saint-Gobain : S&P relève sa notation

(Boursier.com) — S &P Global Ratings relève la note émetteur long terme de Saint-Gobain de 'BBB' à 'BBB+' avec une perspective 'stable'. Le producteur et distributeur de matériaux de construction a réalisé de solides performances au cours des deux dernières années, soutenues par une bonne gestion des prix et des coûts, ainsi que par une demande résiliente à long terme grâce à la réussite des réalignements de portefeuille en cours, notamment vers les besoins de décarbonisation des bâtiments. "La perspective stable reflète le fait que les FFO ajustés par rapport à la dette devraient rester confortablement au-dessus de 30%, malgré nos prévisions d'investissements importants, d'acquisitions, de dividendes et de rachats d'actions, ainsi que d'un assouplissement des conditions d'exploitation en 2023. Cela s'aligne sur les politiques financières de l'entreprise et, à notre avis, laisse de la place pour des acquisitions potentielles ou une augmentation de la rémunération des actionnaires", souligne l'agence.