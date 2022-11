Saint-Gobain signe un contrat majeur d'approvisionnement en électricité renouvelable en Espagne

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé un accord d'achat d'énergie (PPA) avec le premier fournisseur d'énergie en Espagne, Endesa. Cet accord d'une durée de 11 ans entrera en vigueur en 2024, et permettra de couvrir autour de 55% des besoins en électricité de Saint Gobain en Espagne. L'électricité fournie par Endesa sera générée par ses sites éoliens, solaires et hydroélectriques.

Cet accord permettra de réduire les émissions de CO2 de près de 39.000 tonnes par an. Il s'agit du deuxième accord d'approvisionnement en électricité renouvelable signé en Espagne par Saint-Gobain. Cumulés, ces deux accords permettront de couvrir 65% des besoins en électricité du Groupe en Espagne. C'est une étape supplémentaire dans la lutte contre le réchauffement climatique, en ligne avec l'objectif du Groupe d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Au titre de cet accord, Endesa fournira à Saint-Gobain 150 GWh d'énergie renouvelable par an, soit l'équivalent de l'alimentation de 43.000 foyers espagnols en énergie renouvelable chaque année.

Cet accord intervient alors que le Groupe a récemment signé deux accords majeurs d'approvisionnements en électricité renouvelable en Pologne et en Amérique du Nord, portant à plus de 60% la part d'électricité renouvelable pour l'ensemble du Groupe. Il fait suite à l'approbation récente par la Science Based Targets initiative (SBTi) des objectifs longs termes du Groupe de réduction des émissions de gaz à effet de serre, SBTi les jugeant conformes à son nouveau Standard Net-Zéro et à l'accord de Paris sur le climat.