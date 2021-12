Saint-Gobain signe un accord en vue de l'acquisition de GCP APPLIED TECHNOLOGIES

(Boursier.com) — Saint -Gobain et GCP Applied Technologies annoncent avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Saint-Gobain de l'intégralité des actions de GCP pour un montant en numéraire de 32$ par action, qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 Milliards de dollars (soit environ 2 Milliards d'euros). Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction - avec un chiffre d'affaires total de plus de 4 Milliards d'euros (contre 3 Milliards d'euros précédemment) - et renforce la stratégie du Groupe en tant que leader mondial de la construction durable.

Le prix convenu représente un multiple (avant synergies) d'environ 13,2x l'EBITDA ajusté estimé pour 2022 de GCP de 170 millions de dollars, un multiple de 8,8x l'EBITDA après prise en compte des synergies de 85 millions de dollars en année pleine, et une prime de 39% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 30 cours de l'action GCP non affectés sur la période précédant le 30 novembre 2021. Cette

acquisition répond aux critères d'investissement stratégiques et financiers du Groupe formulés lors de la journée investisseurs du 6 octobre 2021 :

1) Renforcement de positions de leader notamment en Amérique du Nord et en Asie et enrichissement de l'offre de construction durable ;

2) Création de valeur dès la troisième année après finalisation de la transaction et effet relutif sur le résultat net par action dès la première année (+4% avant synergies) ;

3) Maintien d'un bilan solide et d'une note de crédit élevée avec un impact limité à +0,3x dette nette sur EBITDA.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Saint-Gobain et de GCP Applied Technologies. Saint-Gobain a obtenu des engagements de la part de Starboard et Standard Investments (anciennement dénommé 40North)/Standard Industries, qui détiennent respectivement 8,9% et 24,2% du capital, de voter en faveur de l'opération.

La finalisation de la transaction est soumise à l'accord des actionnaires de GCP, à l'autorisation des autorités de concurrence et à la satisfaction d'autres conditions d'usage ; elle devrait avoir lieu d'ici fin 2022.

BENEFICES STRATEGIQUES

GCP Applied Technologies est un acteur mondial majeur de la chimie de la construction, avec environ 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 50 usines de production dans 38 pays et environ 1.800 employés. GCP apporte une plateforme mondiale reconnue dans les additifs pour ciment, adjuvants pour béton et solutions d'imperméabilisation pour les infrastructures, le commercial et le résidentiel. GCP représente une opportunité unique pour Saint-Gobain d'établir une présence de leader mondial dans le secteur en croissance de la chimie de la construction, apportant à la fois " sustainability " et performance à ses clients. La mise en commun des plateformes de Weber, Chryso et GCP offre aux clients un portefeuille complet de solutions dans la chimie de la construction avec des empreintes géographiques très complémentaires