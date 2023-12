Saint-Gobain : signe avec CVE un contrat majeur de fourniture d'électricité renouvelable en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable (" Power Purchase Agreement " ou PPA) avec CVE, un fournisseur français indépendant d'énergie renouvelable, garantissant l'accès à environ 140 GWh d'électricité solaire en Afrique du Sud, sur une durée de 20 ans. Ce PPA devrait couvrir environ 40% des besoins en électricité des 4 principaux sites industriels de Saint-Gobain dans le pays, qui fabriquent des plaques de plâtre et des mortiers. Ces sites se trouvent à Brakpan, Alrode et Germiston dans la région de Gauteng, ainsi qu'à Parrow, dans le Western Cape. Cela représentera une réduction des émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de scope 2) de Saint-Gobain en Afrique du Sud de plus de 6.800 tonnes par an.

"Avec ce PPA, Saint-Gobain poursuit la réduction de ses émissions de CO2. Ce projet d'énergie renouvelable est essentiel pour permettre à Saint-Gobain de réaliser son engagement de réduire de 33% ses émissions de CO2 de scope 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050", a déclaré Othman Benjelloun-Touimi, Directeur général de Saint-Gobain en Afrique.

CVE South Africa concentre ses activités sur des projets de production et fourniture d'énergie décentralisés, principalement des projets d'autoconsommation pour des clients agricoles et industriels géographiquement situés dans le Western Cape (Cape Town), le Gauteng (Johannesburg) et des zones industrielles dans le centre et sur la côte Est de l'Afrique du Sud.