Saint-Gobain : se renforce en Argentine

(Boursier.com) — Saint -Gobain a finalisé l'acquisition de Termica San Luis, un leader de la laine de roche en Argentine. Termica San Luis est une entreprise familiale forte de plus de 70 ans d'expérience dans le domaine de l'isolation. Pionnière dans la production de laine de roche en Argentine, elle en est maintenant le principal producteur. Termica San Luis emploie 40 personnes sur un site situé dans la province de San Luis, qui rejoindront les 800 employés de Saint-Gobain en Argentine.

Cette acquisition renforce la présence de Saint-Gobain sur le marché de l'isolation en enrichissant son portefeuille de solutions pour ses clients grâce à la combinaison de sa position sur le marché de l'isolation en laine de verre avec celle de Termica San Luis sur le marché de l'isolation en laine de roche. Avec plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et une forte croissance rentable réalisée depuis plusieurs années, Saint-Gobain occupe la place de leader de la construction durable en Argentine, offrant à ses clients la plus large offre du marché à travers ses solutions complètes d'isolation, de chimie de la construction (colles carrelage, étanchéité, enduits de façade), de plaque de plâtre et de plâtre.

Cette opération s'inscrit pleinement dans le plan "Grow & Impact" qui vise à consolider la position de leader du Groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable