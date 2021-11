(Boursier.com) — Saint -Gobain se renforce en Afrique. Le numéro un mondial des matériaux de construction fait part de l'acquisition d'une usine de gypse à Nairobi, au Kenya. Il s'agira du premier site de production de Saint-Gobain au Kenya, sur lequel Saint-Gobain prévoit par ailleurs d'investir dans une ligne de production de chimie de la construction. Saint-Gobain a également fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans a.b.e. Mauritius, acteur de premier plan - licencié de Chryso - dans les mortiers techniques, additifs et produits imperméabilisants à Maurice. Ces acquisitions s'inscrivent pleinement dans le plan "Grow & Impact" présenté début octobre. Elles permettront au Groupe de renforcer sa présence en Afrique et d'y accélérer sa croissance en enrichissant son offre de solutions pour une construction légère et durable. Saint-Gobain porte ainsi son empreinte industrielle en Afrique à 12 pays et 29 sites industriels - dont 9 nouvelles usines ont été ouvertes au cours des 2 dernières années.