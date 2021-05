Saint-Gobain se renforce dans les solutions à valeur ajoutée de chimie pour la construction

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé un accord en vue de l'acquisition de Duraziv, groupe roumain spécialisé dans la production d'adhésifs et autres solutions à valeur ajoutée de chimie du bâtiment.

Cette acquisition permettra à Saint-Gobain d'élargir sa gamme de solutions d'aménagement intérieur et extérieur. Dans le même temps, elle accélèrera la pénétration du Groupe sur ce marché et lui permettra de participer à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en Roumanie grâce à des solutions à haute valeur ajoutée d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) à base de laine de roche et de mortiers produits localement.

Elle fait suite à l'acquisition récente de Scientific and Production Company Adhesive LLC en Russie, entreprise spécialisée qui contrôle la totalité du cycle de production du polyuréthane et de l'époxy pour développer, fabriquer et fournir une vaste sélection de produits de haute qualité à destination des marchés de la construction, du transport et du spatial.

Ces acquisitions, qui représentent environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont soumises à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Elles sont en ligne avec la stratégie d'enrichissement de l'offre de solutions durables et performantes du Groupe et permettent en particulier d'étoffer l'offre aux clients dans la chimie de la construction.