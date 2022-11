Saint-Gobain : sans réaction aux dernières notes d'analystes

(Boursier.com) — Saint -Gobain reste stable sur les 41,50 euros ce mardi, alors que Berenberg a ajusté son objectif de cours à 52 euros contre 60 euros auparavant. Dans un environnement fortement inflationniste, le groupe anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières "légèrement supérieure à 3 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021". Cette inflation concerne à la fois les matières premières, les transports et le coût de l'énergie, particulièrement en Europe... Le groupe dispose de couvertures pour le gaz naturel et l'électricité, à hauteur d'environ 80% de ses besoins pour l'année 2022 et d'environ 60% pour l'année 2023. La facture énergétique de Saint-Gobain devrait s'élever à près de 2,5 milliards d'euros en 2022.

Le management reste confiant sur sa capacité à compenser l'augmentation de ces coûts en 2022, et d'aborder 2023 dans une bonne position... Compte tenu de la forte tension inflationniste actuelle, le groupe continue, partout où il le peut, à mettre en place de façon proactive des mesures d'accompagnement de ses clients, en termes d'information anticipée, de compréhension et de visibilité sur l'évolution des tarifs, d'extension de durée de validité des devis, d'octroi des meilleures conditions de crédits, et de niveaux de stocks nécessaires pour assurer une bonne qualité de services et d'approvisionnement.

Saint-Gobain anticipe les tendances suivantes pour ses segments au quatrième trimestre 2022 : résilience de la rénovation en Europe alors que le marché de la construction neuve ralentit, bonne tenue des Amériques, croissance soutenue en Asie-Pacifique et dynamique favorable des Solutions de Haute Performance soutenue par l'innovation. Le groupe confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables...