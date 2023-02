Saint-Gobain : sans réaction

(Boursier.com) — Saint -Gobain reste stable à 53 euros ce mercredi, alors que le groupe verrier a annoncé se renforcer en Inde. Le management a conclu un accord en vue de l'acquisition de U.P. Twiga Fiberglass (UP Twiga), leader sur le marché de l'isolation en laine de verre en Inde. UP Twiga détient deux usines de production près de Delhi et Mumbai. L'entreprise exploite la technologie Saint-Gobain, sous licence depuis 2005, pour la fabrication de laine de verre en Inde et ses solutions offrent une gamme complète d'applications.

Avec l'acquisition récente de Rockwool India Pvt dans la laine de roche et les positions de Saint-Gobain comme no1 en plaque de plâtre et vitrage, UP Twiga renforce le positionnement de Saint-Gobain dans les solutions d'aménagement intérieur et de façade en Inde, qui devraient bénéficier de normes de construction plus strictes et de la forte demande pour les solutions alliant performance énergétique et confort acoustique et thermique.

Saint-Gobain joue dans ce pays un rôle de leader dans la promotion de bâtiments "verts", en offrant ses solutions de construction durable grâce à son innovation orientée marchés et clients, et à la grande notoriété de sa marque. Au cours des dernières années, le Groupe a significativement investi dans la croissance en Inde et opère maintenant 33 usines à travers le pays.

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, est soumise à la réalisation de certaines conditions et à la délivrance des autorisations des autorités compétentes. Sa finalisation devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre 2023. L'acquisition de UP Twiga s'inscrit pleinement dans le plan " Grow & Impact " qui vise à consolider la position de leader du Groupe et à accélérer sa dynamique de croissance en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable.

Parmi les derniers avis de brokers, Stifel a ajusté son objectif de 58,5 à 61 euros en restant à 'conserver'.