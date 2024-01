Saint-Gobain : s'offre Glass Service

(Boursier.com) — Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Glass Service, acteur de référence sur les solutions digitales pour les fours verriers, notamment dans le domaine des systèmes de contrôle avancé et de modélisation, permettant à ses clients de réduire leur consommation d'énergie. La finalisation de la transaction est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence et devrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2024. Cette acquisition complète la gamme de services digitaux proposée par Saint-Gobain en matière de prédiction, de diagnostic et d'exploitation des données pour aider ses clients à améliorer leur efficacité énergétique et optimiser l'empreinte carbone de leurs produits et procédé.