Saint-Gobain / Roctool : un partenariat pour accélérer la fabrication de pièces composites et thermoplastiques

(Boursier.com) — Saint -Gobain et Roctool combinent leurs technologies pour accélérer la fabrication de pièces composites et thermoplastiques à partir de préformes textiles 3D. Ainsi, le site bordelais de Saint-Gobain Aerospace et Roctool unissent leurs efforts pour proposer une fabrication rapide de pièces composites et thermoplastiques à partir de préformes textiles 3D pour diverses applications et se déployer dans de nombreux secteurs tels que la mobilité, l'énergie, le médical, le militaire, les communications, l'aéronautique et le maritime.

La technologie de drapage 3D automatisé acquise en mars 2018 par Saint-Gobain permet de concevoir des composants avec une optimisation des performances et du poids. Les aspects de fabrication de la technologie des préformes tricotées optimisent l'utilisation des matériaux, tout en réduisant le temps et leurs mises en place. Cette technologie automatisée, unique et révolutionnaire remplace le drapage manuel, étape fastidieuse, par une mise en oeuvre, 3D, rapide, reproductible et à la forme finale. La pièce composite ou thermoplastique finale obtenue avec ces préformes est ensuite consolidée lors de la cuisson avec l'infiltration de résines thermodurcissables liquides ou l'incorporation de fibres thermoplastiques lors du tricotage.

Jusqu'à présent, la durée du cycle de cuisson conventionnel (5-10h) limitait la cadence de production de la technologie de préforme 3D. Par conséquent, pour tirer profit des systèmes de stratification productifs de Saint-Gobain, une solution de cuisson rapide était également nécessaire. L'alliance des technologies Saint-Gobain et Roctool permet en effet de multiplier par 50 la capacité de production d'un seul moule.

Roctool, spécialiste des technologies de chauffage par induction et de refroidissement de moules pour matières plastiques et composites, a développé un système de moulage très innovant augmentant considérablement l'efficacité de l'étape de cuisson (15 à 30 mn) pour la polymérisation de matériaux composites ou la thermocompression de pièces thermoplastiques. "L'association de ces deux technologies offre une vitesse de fabrication parmi les plus élevées des industries à haute performance d'aujourd'hui et certainement une nouvelle fenêtre d'applications pour nos clients qui ont besoin de pièces composites ou thermoplastiques", déclare Scott Huth, Directeur Général de Saint-Gobain Aerospace.

Grâce à cette collaboration fructueuse, l'usine de Saint-Gobain à Saint-Jean-d'Illac, près de Bordeaux, qui fabrique des pièces composites pour l'industrie aéronautique, va dynamiser les opportunités commerciales tout en continuant de développer de nouveaux marchés de croissance en dehors du secteur aéronautique, partout dans le monde.