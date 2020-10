Saint-Gobain : révise à la hausse ses objectifs

Saint-Gobain : révise à la hausse ses objectifs









Crédit photo © Société Saint Gobain

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires de Saint-Gobain se monte à 27,891 milliards d'euros (32,47 MdsE un an plus tôt). Saint-Gobain enregistre une forte reprise de la croissance interne de +3,2% au 3e trimestre, ramenant le recul d'activité à -7,2% sur 9 mois (-12,3% au 1er semestre).

Avec des prix en hausse de +0,9% au 3e trimestre (+0,6% sur 9 mois), Saint-Gobain constate une nette amélioration des volumes sur tous les segments et une évolution de +2,3% au 3e trimestre (-7,8% sur 9 mois).

Perspectives

Au 4e trimestre 2020, dans un contexte marqué par un manque de visibilité concernant la pandémie de coronavirus, Saint-Gobain devrait bénéficier de la poursuite d'une évolution favorable de la plupart de ses marchés, tout particulièrement la rénovation qui représente environ la moitié de l'activité du Groupe et sur laquelle il est stratégiquement très bien positionné.

L'effet de rattrapage enregistré dans certains pays au 3e trimestre devrait toutefois s'estomper. Le Groupe reste prudent sur les perspectives du Royaume-Uni à l'approche du Brexit, ainsi que sur les marchés industriels qui devraient rester en retrait par rapport à l'an passé.

En terme de rentabilité, les hausses de prix passées cet été laissent envisager la poursuite d'un écart prix-coûts positif et les mesures d'adaptation lancées dans le secteur automobile en Europe et au Royaume-Uni se déroulent favorablement.

Compte tenu de la croissance des ventes et des résultats au 3e trimestre, le Groupe anticipe désormais au second semestre 2020 une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables par rapport au second semestre 2019, hors impact majeur nouveau de la récente dégradation sanitaire.

Grâce à sa forte exposition au marché de la rénovation, le Groupe est idéalement placé pour bénéficier des plans de relance verte nationaux et européens en faveur de la transition énergétique qui devraient soutenir la croissance structurelle de Saint-Gobain.

Les perspectives à moyen et long terme de Saint-Gobain sont très solides grâce à des choix stratégiques et organisationnels payants : développement durable, et amélioration de la performance des clients. Cette stratégie est parfaitement alignée avec la raison d'être du Groupe : "Making the world a better home".