Saint-Gobain : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s'est tenue le 4 juin, exceptionnellement à huis clos compte tenu du contexte sanitaire actuel. 66,78% du capital y était représenté, et toutes les résolutions ont été approuvées.

En particulier, cette Assemblée a renouvelé les mandats d'administrateur de Jean-Dominique Senard, administrateur référent, et de Mme Iêda Gomes Yell, administratrice indépendante, et a ratifié la cooptation de Mme Sibylle Daunis en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires décidée par le Conseil d'administration du 26 mars 2020 en remplacement de Jacques Pestre qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Cette Assemblée a également nommé Jean-François Cirelli en qualité de nouvel administrateur indépendant. Frédéric Lemoine, dont l'expérience et le jugement ont beaucoup apporté aux débats et décisions du Conseil d'administration de la Compagnie de Saint-Gobain , n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat d'administrateur compte tenu de la sortie de Wendel du capital de la Compagnie de Saint-Gobain et quitte le Conseil d'administration ce jour.

Le Conseil d'administration de la Compagnie de Saint-Gobain compte 14 membres (dont deux administrateurs salariés et une administratrice représentant les salariés actionnaires). Il comprend 45% de femmes et 82% d'indépendants. Il compte 3 Comités : le Comité d'audit et des risques, le Comité des nominations et des rémunérations et, à compter de ce jour, le Comité de la RSE qui succède au Comité Stratégique et de la RSE et sera présidé par Mme Agnès Lemarchand.

Un réexamen de distribution de dividende avant la fin d'année

Dans le contexte de pandémie du coronavirus et de recours au chômage partiel, le Conseil d'administration a décidé, lors de sa séance du 23 avril, de ne pas proposer de distribution de dividende à l'Assemblée générale du 4 juin. Il a en effet considéré que cette décision exceptionnelle était dans l'intérêt du Groupe et de ses parties prenantes, compte tenu de l'incertitude sur l'ampleur et la durée de la crise et de la prudence qu'elle imposait à ce stade. En fonction de l'évolution de la situation, comme mentionné fin avril, Saint-Gobain réexaminera d'ici la fin de l'année la politique du Groupe en termes de retour aux actionnaires.