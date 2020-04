Saint-Gobain retombe sur les 24 euros

(Boursier.com) — Saint-Gobain rechute de 4% ce mercredi à 24 euros, alors que le groupe mobilise actuellement ses unités de production pour la fabrication de matériaux et composants à usage médical ou de produits pouvant être utilisés pour la construction d'hôpitaux éphémères... Parmi les derniers conseils de brokers, Citi a repris le suivi du dossier avec un avis à l'achat, en ciblant un cours de 30,50 euros. JP Morgan reste "neutre", tout en visant 27 euros. Jefferies campe aussi à 'conserver' sur la valeur avec un objectif de cours de 23,80 euros. Le titre du numéro un mondial des matériaux de construction avait été soutenu auparavant par Bank of America qui estime que les investisseurs qui cherchent à se positionner en vue d'une reprise de la croissance au second semestre devraient regarder de près les valeurs cycliques...

Situation financière solide

Le groupe bénéficie d'une situation financière très solide et dispose de la trésorerie et des moyens de financement nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie... Au 31 décembre 2019, Saint-Gobain disposait ainsi de 5 milliards d'euros de disponibilités et équivalents de trésorerie.

Lors de la présentation de ses résultats 2019, le groupe avait présenté des perspectives pour 2020, sous réserve de l'impact du coronavirus. Compte tenu de la pandémie, la guidance 2020 du groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact. Le groupe fera un nouveau point à l'occasion de la publication le 23 avril de son chiffre d'affaires du premier trimestre...